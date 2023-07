Barkeeper Simon bringt die Welt ins Cocktailglas

Einer seiner Signature Drinks ist der Bavarian Sour. „Dieser besteht aus Williamsbirne, hausgemachtem Mirabellenlikör, zitronigem Biersirup, Zitronensaft und Aquafaba (Kichererbsen-Wasser) – das macht den Drink schön sämig und simuliert eine Bierhaube.“ Der Cocktail wird mit einem Mini-Salzbrezel serviert. Schließlich sind wir ja in Bayern.

Im Mucho Amor treten auch regelmäßig Musiker auf, zudem bietet Simon Cocktail-Kurse an. Was trinken wir in der Zukunft? „Aktuell sehe ich viele Drinks mit weniger oder ohne Alkohol (Low- and No-Alcohol-Cocktails) auf dem Vormarsch.“ Und er hat schon viele Angebote bekommen, eine Bar mit ähnlichem Konzept im Ausland zu eröffnen, etwa in den Städten Lima, London und Linz.