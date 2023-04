Gleich vorneweg: Die Inhaltsstoffe rechtfertigen den Preisunterschied nicht. Alle Chips bestehen aus in Öl gebackenen bzw. frittierten Kartoffelscheiben. Fettig und kalorienreich sind alle, mit 27 bis 35 Gramm Fett bzw. 503 bis 552 kcal auf 100 Gramm gab es keine großen Unterschiede. Der Salzgehalt variierte in Anlehnung an das Ampelsystem der britischen Food Standard Agency zwischen mittel und hoch. Die meisten Produzenten verwenden Sonnenblumen- oder Rapsöl, zwei - eine Handels- und eine Herstellermarke - Palmöl.

Die AK rÀt, Palmöl zu meiden, da es im Vergleich zu anderen Pflanzenölen erhöhte Mengen an Fettschadstoffen enthalten kann und in den ErzeugerlÀndern erhebliche ökologische und soziale Probleme hervorruft.

Die Herkunft der Kartoffeln wurde ebenfalls abgefragt, immerhin in vier Produkten stecken ErdĂ€pfel aus Österreich, wobei bei Bedarf die EU mit Ware einspringt. Die meisten Hersteller verwenden Kartoffeln aus Deutschland, zwei auch aus den Niederlanden oder Europa. Ein Markenprodukt gibt die Herkunft der Rohware recht kryptisch mit "aus dem EU-Raum" an.

Im Geschmackstest

Bleibt noch der Geschmack, um die großen Preisunterschiede zu rechtfertigen. Dem ging die AK in einer Laienverkostung auf den Grund. 20 Personen bewerteten die Chipssorten - natĂŒrlich ohne zu wissen, um welches Produkt es sich handelt. Einen eindeutigen Sieger gab es nicht, aber den Beweis, dass GeschmĂ€cker wirklich sehr verschieden sind, denn das teuerste und salzĂ€rmste Produkt schmeckte einigen sehr gut, andere lehnten es komplett ab.