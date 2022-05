Adaptogene statt Alkohol: Die neuen Partygetränke ohne Kater

Als „hartes Soda“ könnte man das kalorienarme Gemisch übersetzen, das aus kohlensäurehaltigem Wasser mit Fruchtaroma und Alkohol besteht. Laut Prognosen soll 2025 mindestens 31 Milliarden Euro Umsatz damit gemacht werden, derzeit sind es immerhin 14 Milliarden.

Kein Wunder also, dass Hard Seltzer auch in unsere Gefilde überschwappt. Alle Supermärkte haben den Trend-Trank bereits im Angebot, darunter auch Eigenmarken von Hofer und Lidl. So beliebt wie in Amerika ist das harte Wasser in Europa noch lange nicht. Wenn nun aber auch Limo-Riese Coca Cola in den Markt einsteigt, könnte sich das schnell ändern.