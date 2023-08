Aceto balsamico: „Sagen Sie nie Essig zu ihm. Damit hat er gar nichts zu tun.“

Begonnen hat damit vor rund dreißig Jahren sein Vater, der in Modena studierte, der eigentlichen Heimat des Aceto balsamico. Er war von der alten Balsamico-Tradition so fasziniert, dass aus dem Hobby ein Familienbetrieb wurde. Was die Verwendung von lang gereiftem Balsamico tradizionale betrifft, rät er, ihn nicht zu erhitzen, sondern pur zu genießen – und er empfiehlt Zurückhaltung. So komme die spezielle, feine Balance zwischen Säure und Süße ideal zur Geltung. „Am besten verwendet man ihn wie ein edles Gewürz. Der Balsamico soll auch einmal der Star sein dürfen.“