Ernüchterung nach iPhone-Präsentation

Insgesamt 73 Gerüchte hat die Technik-Seite Cnet seit Juni 2010 zum kommenden Apple-Handy protokolliert. Damals erschien das iPhone 4, seitdem warten Apple-Fans ungeduldig auf die nächste Version. Die Anspannung hat nun ein Ende, die Spekulationen weichen harten Fakten. Das neue Smartphone des US-Konzerns ist seit Dienstag Abend offiziell, heißt iPhone 4S und kommt am 28. Oktober nach Österreich.



Die ernüchternde Überraschung: Es sieht exakt so aus wie das bisherige Modelle. Die Änderung im Inneren sind ebenfalls marginal: Der der Prozessor ist doppelt so schnell, es gibt nun eine Ausstattungsvariante mit 64GB Speicher und die Akkuleistung wurde verbessert. Am meisten wurde bei der Kamera nachjustiert: Sie schießt Fotos mit 8 Megapixel, hat einen rückseitig beleuchteten Sensor für Aufnahmen im Dunkeln und nimmt Videos in Full HD auf.