Erhöhte Familienbeihilfe streichen: Wo Politik Menschen behindert

30.000 Kinder leben in Österreich mit einer schweren Behinderung. Sie und ihre Eltern hätten viel zum Thema Inklusion zu sagen, doch es hört ihnen kaum jemand zu. Sie haben in diesem Land keine Lobby. Immerhin gibt es Menschen, denen einer wie Luca nicht egal ist. Einige haben Geld zusammengelegt. Dank ihnen bzw. dank der Plattform DANK DIR waren am Ende knapp 4000 Euro beinander, und Luca konnte mit dem privaten Zuschuss zwei Wochen lang in der Slowakei mehr tun als das ganze Jahr über in Leibnitz.

Sein Rumpf ist jetzt deutlich stabiler. Der Achtjährige ist dem großen Ziel ein kleines Stück näher gekommen. Seine Mutter schiebt ihn auch heute mit dem Rollstuhl zum Spielplatz, wo sie ihm bei seinen Übungen hilft. Sie erzählt dann, dass ihr monatliches Einkommen in den vergangenen Jahren nicht erst einmal gekürzt wurde. Trotz der vielen Barrieren bleibt sie kämpferisch: „Wir wollen ihn gehen sehen.“