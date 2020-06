Ephesos: Seltene Statuette entdeckt

Artemision

Daswar außerdem Wirtschaftszentrum und die erste Bank der Welt. Angeblich haben Seeräuber ihre Beute – gegen Beleg – dort deponiert; Anleihen, Kredite und risikoreiche Investitionen wurden vergeben. Und Arsinoe, die Pharaonen-Tocher, wurde auf Befehl ihrer machtbesessenen, berühmten Schwester Cleopatra im Heiligtum ermordet – ein Frevel.

Viel ist vom einstigen größten Tempel der Antike nicht mehr vorhanden: Die Steine wurden in der nahe gelegenen Stadt Selcuk recycelt. Die kleine, neu entdeckte Statue verschwand aber schon viel früher unter der Erde. Als die alten Griechen den Vorgängerbau des späteren Weltwunder-Tempels abrissen, wurden bewusst Weihe-Geschenke in Boden deponiert. "Alles was einmal der Gottheit geschenkt worden war, war ihr Besitz und durfte nicht mehr entfernt werden", sagt Kerschner. "Eigentlich müsste dort also noch mehr liegen."