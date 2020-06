EOS 650D im Test: Canons beste Einsteiger-DSLR

Handling

Die Maße des Gehäuses sind ein guter Kompromiss aus kompakter Bauform und ausreichend Platz für die Hände. Die Gummiflächen an der linken Seite sowie rechts vorne und hinten sind gut platziert. Rechts hinten bietet eine Wölbung zusätzlichen Halt für den Daumen.

Menschen mit normal großen Händen sollten kein Problem mit der Größe des Griffs haben, auch User mit kleinen Händen können die 650D noch angenehm halten. Nur bei großen Händen findet der kleine Finger der rechten Hand nicht mehr kompletten Halt am Gehäuse.

Bedienelemente

Das Tastenlayout wurde gegenüber der 600D leicht angepasst. Die Display-Taste wurde von der Oberseite auf die Rückseite verschoben und ist dort gut mit dem Daumen zu erreichen. Mit der Taste wird auf den Live-View-Modus umgeschaltet und im Video-Modus die Filmaufnahme gestartet. Der Einschalte-Schieberegler hat eine dritte Stellung verpasst bekommen, die den Videomodus aktiviert.

Die ISO-Taste an der Oberseite hat einen Nippel verpasst bekommen, um sie leichter erfühlen zu können. Die Tasten an der Rückseite haben einen guten Widerstand, nur die Stern-Taste und Fokuspunkt-Taste rechts oben sind eher schwer zu drücken – so soll ein unbeabsichtigtes Drücken verhindert werden, falls man doch mal mit dem Daumen abrutscht. Das Drehrad an der Oberseite ist etwas strenger als bei anderen Canon DSLRs zu drehen. Der Auslöser hat einen guten Druckpunkt zum Fokussieren und ist danach eher leichtgängig beim Auslösen. Die Gewöhnungsphase daran dauert aber keine Stunde.

Bedienung und Menüführung

Der Hass von Fotografen auf Kameras mit Touchscreen hat mehrere Gründe. Einer ist, dass „das was für Amateure ist". Der Zweite, dass Touchscreens früherer Digicams oftmals träge und unpräzise reagiert haben. Die 650D schafft es, diese Berührungsängste zu nehmen. Zum einen, weil sie offiziell ohnehin eine Einsteiger-DSLR ist und zum anderen, weil der Touchscreen schnell und präzise reagiert. Bei der Bildwiedergabe ist auch Pinch-to-Zoom möglich, wie man es vom Smartphone kennt.

Ungewolltes Betätigen des Touchscreens ist kaum möglich. Verwendet man den Sucher, wird der Touchscreen erst aktiv, wenn die Q-Taste rechts gedrückt wird oder das Q-Icon links unten am Touchscreen angetippt wird. Blickt man durch den Sucher, ist das Display mittels Lichtsensor ausgeschaltet.

Wurde die Q-Taste gedrückt, tippt man im manuellen Modus die Blendenzahl an, um jetzt mit dem Drehrad nicht mehr die Verschlusszeit, sondern Blende zu verstellen. Ein einzelner Tipper zeigt außerdem eine Kurzerklärung zur Funktion an, was vor allem für Einsteiger hilfreich ist. Tippt man zweimal auf die Blendenzahl, kann der Wert über den Touchscreen, entweder durch Wischbewegungen oder durch das Tippen auf Pfeile eingestellt werden.

Die Bedienung ist so auch ohne zweitem Wahlrad relativ einfach und in einigen Fällen über den Touchscreen sogar schneller als über die Tasten. Denn nach wie vor sind bei den Einstellungen „Bildqualität", „ISO-Wert" und „Bildstil" die Icons zweizeilig angeordnet, können aber nur durch die Steuerungstasten nach links oder rechts durchgeschaltet werden – oben und unten ist deaktiviert. Mit einem Fingertipper kann man so schneller von „Standard" auf „Monochrom" wechseln als mit den Tasten.

Display und Sucher

Der 3 Zoll große Touchscreen hat eine Million Pixel. Die Darstellung ist scharf, die Farben sind kräftig, wodurch die Darstellung am Display aber auch vom tatsächlichen Resultat abweichen kann. Die Helligkeit des Displays ist einstellbar, eine automatische Regulierung gibt es nicht. Falls man den Touchscreen und Live View häufiger verwendet, sollte man ein Mikrofasertuch mitnehmen, um Fingerschmierer entfernen zu können, die bei prall-scheinender Sonne die Sicht einschränken.

Der Dreh- und Klappmechanismus erlaubt es den Winkel des Displays für Überkopfaufnahmen und Fotos aus der Froschperspektive anzupassen. Für Selbstporträts kann es auch nach vorne gedreht werden. Beim Transport lässt sich es sich einklappen und ist so geschützt.

Vom Sucher darf man sich keine Wunder erwarten. Für eine Kamera in dieser Preisklasse ist er in Ordnung. Die Lichtstärke ist akzeptabel, die Größe dem Kameragehäuse angepasst. Man muss sehr nahe mit dem Auge an den Sucher (und dabei mit der Nase das Display küssen) um keine schwarzen Ränder zu sehen.