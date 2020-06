Eltern müssen Lehrer spielen

Eine Reform der Schulstruktur sei nicht die Lösung: "Das merken wir an der Ganztagsschule. Dort erfahren die Kinder nicht die Unterstützung, die sie benötigen würden." Was also dann? "Gebt den Schulen endlich mehr Autonomie. Lasst sie selbst entscheiden, was nötig ist, damit Kinder gut und erfolgreich lernen können", sagt Hopmann.