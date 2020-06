Braucht es ein Schulstartjahr mit fünf?

Die Verantwortung für die Fünfjährigen müsse im Kindergarten bleiben. Darin sind sich so gut wie alle Experten einig. "Wir haben hier die Kompetenz", sagt Haas. "Was Kinder im Kindergarten lernen, ist zudem im Bildungsrahmenplan festgeschrieben." Doch all das gibt man ihnen nicht nur im Vorschuljahr mit, sondern über einen längeren Zeitraum. Nachsatz: "Deshalb schaffen wir es auch nicht, in einem verpflichtenden Kindergartenjahr, alle Defizite aufzuholen, die ein Kind hat." Denn es ist sehr viel, was ein Kind können sollte, wenn es in die Schule kommt: "Sprechen, sich längere Zeit auf eine Sache konzentrieren, Rücksicht nehmen, einen Stift halten oder die gute Arbeitshaltung mitbringen."

Eigene Lernstunden, in denen Kinder das trainieren, lehnt Haas ab: "Wir wollen den Kindern Angebote machen." So hält es auch Kindergärtnerin Karin Leitenmaier. Sie arbeitet in einer Familiengruppe von drei bis sechs Jahren mit und betreut die Vorschulgruppe "Maxi-Club", die den Kindern täglich zwei Stunden offensteht. Die Kinder dürfen, müssen ihn aber nicht besuchen.