Eislady über ihre neue Liebe in Haft: "Er ist ein Psychopath"

Ohne meine Marke Eislady wäre es, als gäbe es mich nicht mehr. Estibaliz Carranza (40) will nicht vergessen werden. Sie will noch Jahre nach ihrem Urteil die Mörderin auf den Titelblättern der Zeitungen sein. Es gibt mir Kraft. Es macht mich stolz. Jahre, nachdem sie zwei Männer, mit denen sie zusammen war, erschossen, zerstückelt und im Keller unter ihrem Eissalon einbetoniert hat. Boulevardzeitungen haben ihr dafür den Namen „Eislady“ gegeben. Als sie verhaftet wurde, war sie in einer neuen Beziehung – und schwanger. Den Kindsvater hat sie in Haft geheiratet und will sich jetzt wieder scheiden lassen.

Der Autor und Verleger Bernhard Salomon besuchte die Doppelmörderin vier Jahre lang im Gefängnis, dokumentierte mehr als 100 Gespräche und lässt im Buch „Zelle 14“ (edition-a) tief in ihre Seele, aber auch in den Alltag in einer geschlossenen Anstalt blicken – beim Lesen taucht man in die Gedankenwelt der Verbrecherin ein:

Das Urteil lautete lebenslänglich und Maßnahmenvollzug für zurechnungsfähige geistig abnorme Rechtsbrecher. … Das bedeutet lebenslänglich plus Psychoknast so lange sie wollen. ... Es ist das härteste Urteil nach der Todesstrafe, das du auf dieser Welt bekommen kannst.

In Medien wurde ihre Attraktivität immer wieder thematisiert. Darauf achtet sie auch in Haft: „Sie ist extrem gepflegt, immer gut angezogen, sie hält sich fit und hat immer perfekt lackierte Nägel“, erzählt Salomon. Bei den Begegnungen mit ihr kam aber „nichts Zwischenmenschliches rüber. Narzisstische Menschen arbeiten mit Illusionen, sie schieben Kulissen vor sich her. Dahinter verkümmern die Gefühle, die Empathiefähigkeit, eigentlich alles Menschliche.“ Gerichtspsychiatern zufolge können solche Menschen zwar kein Schuldbewusstsein lernen – aber sie können lernen, solche Taten nicht zu begehen, weil sie verstehen, dass sie sich damit selbst schaden.