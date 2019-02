Eine Leber, so schwer wie ein Kind

„Socken anziehen war schon schwierig“, erinnert sich Verena Geier. „Und Autofahren erst. Der Bauch war so groß.“ Die 34-Jährige dehnt das „so“ beim Sprechen und deutet mit den Armen an, wie groß: 17,5 Kilogramm wog ihre von Zysten befallene Leber, die im August entfernt und durch ein Spenderorgan ersetzt wurde.

Eine solche Erkrankung ist per se schon selten: Auf 10.000 Menschen gerechnet erkrankt statistisch nur einer an daran. Die Ursache ist genetisch. Im Organ wuchern Zysten, es ist mit Hohlräumen durchzogen, die sich mit Wasser füllen. Aber eine auf diese Masse angewachsene Leber ist einzigartig. In Europa definitiv, vermutlich aber weltweit, betont Peter Schemmer, Leiter der Transplantationschirurgie am Universitätsklinikum Graz / LKH Graz. „In der Literatur ist kein solcher Fall beschrieben. Sie müssen sich vorstellen: 17 Kilogramm wiegt ein fünfjähriges Kind.“

Durchsetzt von dem Zystengeflecht und aufgeschwemmt mit Wasser war Geigers Bauch so aufgequollen, dass die Steirerin insgesamt 40 Kilogramm zusätzlich mit sich herumschleppte. 2005 wurden die Zysten an der Leber entdeckt. Gutartig, aber schon damals war klar: Diese Zysten werden sich wohl ausbreiten.