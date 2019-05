Virales Posting wirft Frage auf: Sind Avocados eigentlich vegan?

Faktor: Bienen

Die Argumentation dahinter: Der kommerzielle Anbau dieser Gemüsesorten erfordert – zumindest in einigen Teilen der Welt – häufig eine wandernde Bienenzucht. In Kalifornien gibt es etwa nicht genügend Bienen oder andere bestäubende Insekten, um die riesigen Mandelplantagen zu befruchten. Bienenstöcke werden deshalb auf großen Lastwägen von Farm zu Farm transportiert. So kann es passieren, dass der Bienenstock von Mandelplantagen in einem Teil der USA zu fernen Avocadoanbaugebieten und noch ferneren Sonnenblumenfeldern gebracht wird.

Hier kommen Veganer ins Spiel: Sie verzichten bekanntlich auf tierische Produkte. Wer streng vegan lebt, isst auch keinen Honig, um die Ausbeutung der Bienen nicht zu unterstützen. Führt man diesem dem Ernährungsverhalten zugrunde liegenden Gedanken weiter, würde das bedeuten, dass Veganer auch Avocados und Mandeln meiden sollten, da bei deren Produktion Bienen ausgebeutet werden.

Doch ist diese Begründung schlüssig?

Dominic Wilkinson, Ethiker, Philosoph und Professor an der University of Oxford, schreibt in einem Artikel für die Plattform The Conversation dazu:

"Die Offenbarung, dass Avocados möglicherweise nicht 'Veganer-freundlich' sind, könnte die ethischen Argumente hinter Veganismus ad absurdum führen. Einige Leute könnten darauf hinweisen und behaupten, dass all jene, die vegan sind, aber trotzdem Avocados (oder Mandeln und dergleichen) konsumieren, Heuchler sind. Alternativ könnte es dazu führen, dass manche Menschen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil es unmöglich ist, sich vollkommen vegan zu ernähren, und aufgeben."

Letzteren, also entmutigten Veganern, empfiehlt Wilkinson zu bedenken, dass entsprechende Gemüse- oder Obstsorten nur dann ein Problem darstellen, wenn sie aus kommerziellem Massenanbau stammen, der sich die erwähnte wandernde Bienenzucht zunutze macht. Und der britische Ethik-Experte weiter: "In Ländern wie Großbritannien ist diese Praxis (soweit ich das beurteilen kann) immer noch ungewöhnlich."

Einen Butternusskürbis aus der Region zu beziehen, wäre daher wahrscheinlich in Ordnung, während Avocados und Mandeln (einschließlich Mandelmilch) aus Kalifornien ein Problem darstellen.