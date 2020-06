Ein Jahr Apple-CEO: Tim Cook schlägt Steve Jobs

Höhenflug 2012

Die Apple-Zahlen sprechen bislang eindeutig für Cook, der auf die Erfolgsjahre unter Steve Jobs in seinem ersten Jahr als CEO noch einmal einen draufsetzen konnte. Unter seiner Führung hat die Aktie einen Höhenflug von knapp 384 auf 648 Dollar hingelegt, allein in den ersten drei Quartalen 2012 konnte Apple seinen Umsatz um 50 Prozent von 80,04 auf 120,53 Milliarden US-Dollar und seinen Nettogewinn um über 70 Prozent von 19,3 auf 32,92 Milliarden US-Dollar steigern. Lediglich im vergangenen Quartal machte sich die Käuferzurückhaltung aufgrund des erwarteten iPhone 5 ein wenig bemerkbar.



„ Apple hat sich im vergangenen Jahr hervorragend geschlagen“, meint auch Helge Rechberger, Analyst bei der Raiffeisen Bank International, im Gespräch mit der futurezone. „Befürchtungen, dass nicht nur die Innovationskraft, sondern vor allem auch die Vermarktung ohne das Marketing-Genie Steve Jobs leiden werde, haben sich absolut nicht bestätigt“, so Rechberger, der für den Aktienkurs noch weitere Luft nach oben sieht. Nach Börsenwert gemessen ist Apple aktuell 608 Milliarden US-Dollar wert, mehr als Google und Microsoft zusammen.

Eigene Handschrift

Ungeachtet der von Jobs an Cook ausgegebenen Anweisung, „sich nicht mit der Vergangenheit aufzuhalten“ und „niemals zu fragen, was Steve gemacht hätte, sondern einfach das Richtige zu tun“, ist eine eigene Handschrift bei Tim Cook in seiner letztlich kurzen Zeit als alleinverantwortlicher CEO bisher jedoch kaum erkennbar. Auch über die Persönlichkeit des langjährigen operativen Geschäftsführers ist ein Jahr nach Amtsübernahme wenig bekannt. Für einen Sturm im Wasserglas sorgte kurzfristig lediglich die von US-Journalisten losgetretene Debatte um seine sexuelle Orientierung.



Auch inwieweit sich die internen Abläufe im Konzern durch seine Führung ändern werden, kann bislang nur vermutet werden. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, dass Mitarbeiter in Cupertino nun mehr „Luft zum Atmen“ hätten, der unter Jobs herrschende Druck habe sich ein wenig gelockert. Anders als Jobs gibt sich Cook zudem zugänglicher für Mitarbeiter und mischt sich in der Kantine schon einmal unter das normale „Apple-Fußvolk“, wie ein Fortune-Bericht suggeriert.

Als öffentlichkeitswirksame Verdienste werden Cook unter anderem ein Mitarbeiter-Programm zugeschrieben, das die Verdoppelung von Spenden an karitative Organisationen bis zu einer Summe von 10.000 Dollar im Jahr vorsieht. Auch die von Jobs jahrelang verhinderte Ausschüttung einer Dividende an Apple-Aktionäre trägt Cooks Handschrift. Darüber machte Cook im Gegensatz zu Jobs die vielfach kritisierten Arbeitsbedingungen in den Apple-Fabriken in China zur Chefsache und kündigte mehrfach an, Apple auch in diesem Bereich zum Vorzeigekonzern machen zu wollen.