ehrlicheeltern: "Nervlich über- und intellektuell unterfordert"

Ähnliche Probleme

Gestartet wurde der Hashtag von der Nutzerin @Fledermama. Während des Urlaubs in einem Familienhotel hatte sie beobachtet, dass die Probleme, mit denen Eltern konfrontiert sind, recht ähnlich gelagert sind. Gegenüber BuzzFeed sagte sie, dass zum Beispiel auf dem Weg zum Frühstück aus jedem Zimmer ähnliche Streitereien in den Flur gehallt seien. "Solche Sachen wie 'Jetzt zieh endlich deine Schuhe an!' und das halt 5x in Folge, in immer genervterem Tonfall."

Schließlich kam ihr die Idee zu dem Hashtag #ehrlicheeltern, um sich den Frust von der Seele zu schreiben.