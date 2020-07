eBay erhält Redesign im Pinterest-Stil

EBay will künftig die Milliarden Daten seiner Nutzer stärker für eine direkte Kundenansprache nutzen. „Wir haben 100 Millionen aktive Nutzer, die im Jahr Dinge im Wert von 70 Milliarden Dollar handeln", sagte eBay-Präsident Devin Wenig am Mittwoch in New York. EBay-Marketingchefin Rochelle Parham sagte: „Kein Unternehmen der Welt hat so umfassende Kundendaten wie wir." Das Kauferlebnis soll künftig persönlicher, die Internetseite einfacher und klarer werden. Außerdem soll es regionale Angebote geben.

Erlebnis eines Einkaufsbummels

„Jede Sekunde werden über unsere Plattform gut 2000 Dollar umgesetzt, verteilt auf 190 Länder der Erde. Und wir sind vom Anfang bis zum Ende dabei, vom ersten Stöbern über das Aussuchen und Kaufen bis zum Bezahlen", sagte Parham. Mit diesen Daten könne ein maßgeschneidertes Angebot gemacht werden. Künftig würden eBay-Kunden - zunächst in den USA, im nächsten Jahr weltweit - diverse Angebote empfangen, die das Erlebnis eines Einkaufsbummels vermitteln sollen.

Neues Design

Damit ist auch das stark an Pinterest orientierte neue Design gemeint, das heute erstmals für US-Nutzer sichtbar wurde. Der neue "Feed" wird vorerst nur für diese sichtbar bleiben. Doch auch aus Österreich kann man über folgenden Link bereits jetzt einen Blick auf das neue Design werfen. Feed-Nutzer können ihre Artikel in einem Feed ablegen, dem wiederum andere Nutzer folgen können. Auch die Produktseiten wurden massiv umgestaltet und auf den neuen Stil angepasst.