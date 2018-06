Dysmorphophobie: "Meine Freundin kann nicht nackt vor mir sein"

"Ich liebe meine Freundin Liana wirklich. Ich wünschte nur, dass sie dasselbe auch für sich selbst empfinden würde": Mitch Witham beginnt seine Erzählungen über seine Freundin mit einer Liebeserklärung – an ihren Charakter und ihr Aussehen. Letzteres ist für Liana problembehaftet, denn sie leidet an Dysmorphophobie, eine Störung der Wahrnehmung des eigenen Körpers. Damit gehen Selbsthass und Ekel vor sich selbst einher, beschreibt Witham im Gespräch mit der BBC, die kürzlich auch eine Dokumentation ("Ugly Me: My Life with Body Dysmorphia") über Lianes Geschichte sendete.