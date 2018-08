"Du bist fett": Account stellt übergriffige Tinder-User bloß

"Du bist fett und hässlich": Über solche und andere derbe Beleidigungen stolpert man, wenn man durch die Beiträge auf dem Instagram-Account "Bye Felipe" scrollt. Gegründet wurde dieser vor vier Jahren von Alexandra Tweten. Mittlerweile folgen dem Profil knapp 430.000 Menschen. Die US-Amerikanerin teilt dort Screenshots anonymisierter Chat-Konversationen, die ihr von der Community – mit der Bitte um Veröffentlichung – zugesandt werden.

Unverschämt, erniedrigend, sexistisch

Und die haben es in sich. Neben wüsten Beschimpfungen drehen sich die Unterhaltungen oft um ungewollt erhaltene Bilder und Videos, die den Genitalbereich des virtuellen – männlichen – Gegenübers zeigen. So beschwert sich eine Userin etwa darüber, dass ihr ungefragt ein Bild eines Gliedes zugeschickt wurde. Ihr Chatpartner reagiert mit Unverständnis – er habe "nicht gewusst, wie er anders ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen hätte sollen". In anderen Unterhaltungsprotokollen ist nachzulesen, dass viele User unverschämt und mit erniedrigenden und sexuell anzüglichen Kommentaren auf Zurückweisung antworten.