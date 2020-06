Drei startet Netzkooperation mit T-Mobile

Die vereinbarte Netzkooperation sieht vor, dass Drei bei Funklöchern im Netz auf das 2G-Mobilfunknetz von T-Mobile zugreifen kann, im Gegensatz wiederum sein 3G-Netz dort zur Verfügung stellt, wo T-Mobile keinen guten Empfang vorweisen kann. Seit seinem Markteintritt im Jahr 2003 kooperiert Drei bereits mit A1, das seinerseits sein GSM/GPRS-Netz entgeltlich mitbenutzen lässt. Zumindest bis Ende des Jahres wird auch diese Kooperation fortgeführt. Was danach passiert, ist derzeit laut Drei noch offen.



Während der geplante Kauf von Orange durch Drei und die damit verbundene Übernahme von Yesss durch A1 weiterhin Wettbewerbsbehörden in Österreich und Brüssel beschäftigt, soll die T-Mobile-Netzeinbindung bis Ende des Sommers in ganz Österreich abgeschlossen sein. Damit Kunden einen Anhaltspunkt haben, welches Netz im Hintergrund gerade aktiv ist, hat sich Drei für unterschiedliche Anzeigen entschieden. 3AT steht für das eigentliche Drei-Netz, wenn nur 3 angezeigt wird, ist das A1-Netz aktiv, die Variante -3- zeigt an, dass das Drei-Handy sich gerade im T-Mobile-Netz befindet.