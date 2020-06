DNA überlebt Weltraumflug und bleibt intakt

Es klingt unglaublich. Winzige DNA-Moleküle, angebracht an der Außenseite einer Rakete, überleben einen Flug ins All und geschätzte Temperaturen bis zu 1000 Grad Celsius. Noch unglaublicher ist, dass sie den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre überstanden haben und teils völlig intakt ankamen.