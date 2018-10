Diese Frau braut das beste Craftbeer Österreichs

Der Titel des besten Bierbrauers wird heuer zum dritten Mal vergeben. Mit Elfriede Forstner-Schroll erhält ihn – nach Reinhold Barta ( Brauerei Gusswerk in Hof bei Salzburg) und Markus Trinker (Stiegl) – erstmals eine Frau. Die Jury begründet dies so: „Sie fährt eine extrem unkonventionelle Bierlinie in Top-Qualität und ihre Produkte sorgen weltweit für Aufsehen.“

"Wurde reingeschmissen"

Dabei stand Bierbrauen bis vor einigen Jahren so gar nicht auf Elfriede Forstner-Schrolls Lebensplan. „Es hat mich eigentlich nicht interessiert.“ Ihr Mann Gerhard hatte begonnen, Biere nach seinem Geschmack zu brauen und seinen eigenen Stil zu entwickeln. Im Jahr 2000 gründete der Quereinsteiger, ein gelernter Optikermeister, seine Brauerei „Hof-Bräu Kalsdorf“, die später in „Handbrauerei Forstner“ umbenannt wurde. „Wenn ich ihn fragte, wie er dieses oder jenes Bier macht, hat er immer gemeint: Schau mir zu.“ Da damals die vier Kinder noch klein waren, fühlte sie sich mit Familie und Gastwirtschaft ausgelastet. „Gebraut hat eben mein Mann.“

Trotzdem wurde sie 2014 ins Bierbrauen „reingeschmissen“, wie sie es heute rückblickend bezeichnet: Ihr Mann starb. „Während seiner Krankheit habe ich 2013 zu brauen begonnen, ich konnte noch vieles fragen.“ Nach seinem Tod überlegte die gelernte Köchin, wie es weitergehen sollte, die Entscheidung fiel schnell, denn: „Die Anlage war ja schon da.“

Pro Woche entstehen heute in ihrem „Ein-Frau-Betrieb“ 500 Liter Bier. Ein Sud-Vorgang dauert rund sieben Stunden, dazu kommen Vorarbeiten und Abfüllung. Anfangs orientierte sie sich an den Rezepten ihres Mannes. Schon er hatte unter anderem mit Ingwer und Chili gebraut. „Ich mache mittlerweile auch gerne verrückte Biere, aber in handwerklich hoher Qualität“, sagt sie. Die wird mittlerweile von vielen Bierkennern geschätzt, bei Biersommelier-Verkostungen sind oft Forstner-Biere dabei oder sie werden für Bewerbe angefragt.