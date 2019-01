Diese Frau begrüßt alle neuen Bewohner im Gemeindebau

Der Mensch zählt, nicht die Herkunft

Für die Willkommensbotschafterin am Stadtrand ist unerheblich, woher jemand kommt: „Für mich zählt nur der Mensch.“ Mit dieser Einstellung ist sie bisher immer gut gefahren. Weil ihr das Schimpfwort „Tschusch“ nicht über die Lippen kommt, erzählt ihr heute eine Nachbarin aus Dalmatien, was in ihrer Heimat zu den Festtagen auf den Teller kommt. Und auch „Negerweiber“ sind ihr fremd, dafür freut sie sich über ein junges Paar aus Nigeria mit drei entzückenden kleinen Kindern, die sie immer anstrahlen. Und die sich auch gerne von ihr etwas sagen lassen.

Früher hat Adelheid Schwarz in der nahe gelegenen Pfarre bei einer ähnlichen Hilfsaktion gerne mitgetan. Die Aktion hieß „Grüß Gott“, und so erinnert ihr nicht gespielter freundlicher Umgang mit den weniger freundlich gestimmten Nachbarn an die Bergpredigt: So sehr kann man die 65-Jährige gar nicht beleidigen, dass sie nicht auch ihre andere Backe hinhält.