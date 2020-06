Die Zeit mit Kindern genießen

Zwei Wochen Urlaub mit der Familie. Nur selten haben Eltern und Kinder so viel gemeinsame Zeit wie jetzt. Aus ihrer täglichen Praxis weiß KURIER-Familycoach Martina Leibovici-Mühlberger, dass es sich manche Eltern allzu leicht machen und den ganzen Tag ihren Nachwuchs in den Kinder-Club stecken.

Dabei bietet der Urlaub die beste Gelegenheit, die Beziehung zu den eigenen Kindern zu intensivieren. Auch Kinderpsychotherapeutin Susanne Skriboth-Schandl weiß, wie sehr Kinder es genießen, wenn sie etwas mit Vater oder Mutter unternehmen: "Gemeinsame aufregende Erlebnisse mit Eltern bleiben Kindern oft ein Leben lang im Gedächtnis. Das kann ein Spaziergang im Wald sein, wo der Vater seinem Sohn begeistert die besten Schwammerlplätze zeigt. Oder eine Kanufahrt mit der ganzen Familie, und genauso gut ein Badeausflug an den Baggerteich. Alles ist erlaubt. Wichtig ist nicht, wie teuer so ein Ausflug ist. Wichtig ist, dass Eltern Interesse an ihrem Kind signalisieren und ihm so ihre Wertschätzung zeigen."

Denn: "Nichts kränkt Kinder so sehr wie Interesselosigkeit. Hören Sie also zu, was Ihr Kind zu sagen hat", rät sie Eltern. Zum Interesse gehört auch, "dass Eltern ihr Kind beobachten und schauen, in welchem Entwicklungsstadium es gerade ist. Wenn ich das weiß, womit sich mein Kind gerade beschäftigt, kann ich die gemeinsame Zeit besser planen", sagt die Therapeutin.