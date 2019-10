Vom egoistischen Konsumfreak zum bescheidenen Kind

Der Psychologe James A. Fogerty fand vier Merkmale heraus, die solche verwöhnten Kinder ausmachen: "Sie haben wenige Pflichten zu Hause. Sie haben wenige Regeln für ihr Verhalten oder den Tagesablauf. Erwachsene helfen ihnen ständig. Und sie besitzen viele Dinge." Eine gute Balance zwischen Rechten und Pflichten in der Familie ist daher wichtig für die Entwicklung von Kindern, genauso wie offene Gespräche. Kinder machen sich Gedanken darüber, warum andere Menschen mehr oder weniger kaufen können. Früher verglich man sich mit den Nachbarn, heute mit der ganzen Welt, vor allem den Reichen, stellte die US-Wirtschaftssoziologin Juliet Schor fest. "Die sozialen Medien schüren bei Jugendlichen Neid. Das ist ja ein Schaulaufen in coolen Klamotten an coolen Orten", kritisiert Lieber. Ein Dorn im Auge ist ihm die Werbung im Kinderfernsehen. In seinem Buch bringt er daher viele Beispiele, wie Kinder und Jugendliche einen sorgfältigen Umgang mit Geld lernen.