Die Magie von Tarock, Bridge und Schach

„Gespielt wird bei uns geldlos“, betont Dietmar Kramer, der an diesem Dienstagvormittag „die Ansammlung von privaten Personen, die das gepflegte Kartenspiel präferiert“ gegenüber dem KURIER rhetorisch ausgezeichnet vertritt. Und als würde es jetzt noch einen Beweis benötigen, verrät ein Blick in die Gesichter der Tarockspieler nicht nur ihre hohe Konzentration, sondern auch viel Freude an der aktuellen Beschäftigung.