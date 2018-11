Schach: Ein Brettspiel als Plattform für Integration

Der Österreichische Schachbund (www.chess.at) bietet in allen Bundesländern die Chance, den Denksport näher kennen zu lernen. Schach der Langeweile! Wahre Begegnungszonen sind die Turniere, die Kineke Mulder mit ihrer Initiative „Chess unlimited“ (https://chess.mulder.at/) in Wien organisiert: monatlich in der Hauptbücherei Wien oder in Wiener Kaffeehäusern.

Am 5. Dezember veranstaltet die Schachenthusiastin wieder ein integratives Schachturnier im Café Ritter in Ottakring. Das Turnier ist begrenzt für 40 Spieler. Doch auch Kiebitze sind herzlich willkommen. Außerdem wird es eine eigene Schach-Schulecke geben – offen und unentgeltlich für alle.