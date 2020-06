„Die ganze Familie mitbetreuen“

Im Einsatz für den Buben bleibt wenig Zeit für ihren Mann und Julians Schwester Sophie, 11. „Es dreht sich alles um Julian.“ Kleine Auszeiten sind der Familie aber wichtig. „Mein Mann und ich versuchen, manchmal nur mit Sophie etwas zu unternehmen oder wir beide als Paar. Aber wer schaut in dieser Zeit auf Julian?“

In solchen Situationen ruft Familie Mette Kerstin Schatzl an. Die Intensiv-Kinderkrankenschwester beschäftigt sich beim Malteser Care Ring in Wien mit sogenanntem „Familienorientierten Case Management“. Malteser-Regionalleiterin Natalie Lottersberger erklärt diese Arbeit so: „Familien mit chronisch kranken, pflegebedürftigen Kindern brauchen viel Unterstützung, die über die reine medizinische Pflege hinausgeht.“ Mitarbeiterinnen wie Kerstin Schatzl begleiten die Familie. Ob es um Heilbehelfe wie Spezialbetten oder Ernährungssonden geht, um finanzielle Belastungen oder Bedürfnisse von Geschwisterkindern. Kerstin Schatzl: „Man ist sehr ins Privatleben der Familie integriert.“ In Wien betreuen die Malteser etwa 40 Kinder pro Monat, in NÖ 23 und in OÖ zwei Kinder.

Die Arbeit mit unheilbar kranken Kindern, die eine kürzere Lebenserwartung haben können, unterscheidet sich von üblicher Hospizarbeit mit Erwachsenen. Bei dieser geht es in der letzten Lebensphase häufig um palliative Pflege und Schmerztherapie. Etwa, wenn wie bei Krebs im Endstadium, Heilung nicht mehr möglich ist.