Die besten Superbowl-Technik-Spots 2012

In diesem Jahr hatte die Superbowl weniger Technik-Werbespots als sonst zu bieten. Dennoch konnte man in den Pausen des NFL-Finales einige Glanzlichter entdecken. Hier die kleine Auswahl des Jahres 2012:



Samsung setzt dort fort, wo es mit seinem "The next big thing is already there"-Spot geendet hat. Offensichtliche Apple-Fans warten eine Ewigkeit vor dem Store, dann kommt ein hipper Typ mit seinem Galaxy Note daher und die Welt wird zur Riesenparty. Simpel, aber witzig.