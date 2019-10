Der querschnittsgelähmte Paraglider

Und er verleiht Veranstaltern, die das gut umsetzen, sein eigenes Gütesiegel. Menschen in Rollstühlen hat er auf Gletscher gebracht, an Bungee-Seile gehängt, in Raftingboote gesetzt, an Tandem-Fallschirmen aus Flugzeugen geschoben. „Ich weiß nicht, ob ich das Leben von Menschen damit verändere. Aber es öffnet den Horizont, wenn man Dinge macht, von denen man dachte, sie niemals machen zu können. Und um solche Erfahrungen machen zu können, muss man ja gar nicht behindert sein.“