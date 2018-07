Glücksunterricht in Delhi: Dalai Lama stellte Lehrplan vor

In der indischen Hauptstadtregion Delhi hat der Unterricht im neuen Fach "Glück" begonnen. Der Dalai Lama stellte am Montag den Lehrplan vor. Demnach werden ab Montag an allen öffentlichen Schulen der Stadt Kinder von der Vorschule bis zur achten Klasse in täglichen, 45-minütigen Einheiten meditieren, spielen und diskutieren.