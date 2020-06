Warum ist der 1. Mai der "Tag der Arbeit"?

Der erste Tag der Arbeit war im Jahr 1856 in Australien. Dort protestierten zahlreiche Arbeiter gegen ihre schlechten Arbeitsbedingungen. In den USA etwa protestierten im Jahr 1886 340.000 Arbeiter für bessere Arbeitsbedingungen. 1890 begannen die Demonstrationen auf der ganzen Welt. In den Fabriken war die Arbeit hart: mehr als 12 Stunden täglich, wenig Lohn, wenig Urlaub, kein Geld bei Fehlen wegen Krankheit. Auch in Europa kämpften die Arbeiter für bessere Jobs. Um die Forderungen der Arbeiter besser zu organisieren wurden Gewerkschaften gegründet.