Das ist der einsamste Polizist Australiens

Bekanntes Pferderennen

Nicht um alle Fälle kann sich Pursell allein kümmern. Er arbeitet mit einer Krankenschwester, einem Mechaniker, Rinderfarmern, den Fliegenden Ärzten oder auch Kollegen in den mehrere 100 Kilometer entfernten Polizeistationen zusammen. Zweimal im Jahr kommt Leben in den gemächlichen Alltag von Birdsville: Anfang September findet das auf dem ganzen Kontinent bekannte Pferderennen statt, im Juli lockt das Big Red Bash Musikfestival tausende Besucher von weit her in die Stadt.

Pursell ist rund um die Uhr im Einsatz, jederzeit kann sein Diensttelefon läuten. Aber auch wenn gerade mal nichts los ist, kann sich der Polizist nicht über Langeweile beklagen. "Die Leute kommen einfach vorbei, um ein Schwätzchen zu halten", sagt Pursell. "Wir haben uns nie isoliert oder einsam hier draußen gefühlt. Das ist eine großartige kleine Stadt." (von Glenda Kwek/AFP)