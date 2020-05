Das Geschäft mit der Panda-Liebe

In Europa gibt es derzeit nur vier Tiergärten, in denen Pandas leben. „Der Panda ist natürlich ein Zugpferd. Viele kommen nur seinetwegen zu uns“, sagt Tiergartendirektorin Dagmar Schratter. Als 2003 die ersten Pandas in Schönbrunn landeten, kamen erstmals mehr als 2 Millionen Besucher. 2008 wurde der erste Panda in Wien geboren, Fu Long. Mehr als 2,5 Millionen Besucher kamen in diesem Jahr – bis heute der Rekord. „Damals hatten wir auch einen milden Winter“, relativiert Schratter. „Das Wetter ist noch immer der wichtigste Faktor.“