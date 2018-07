Das Erfolgsrezept der Hörspiele

„Die heimische Verlagslandschaft ist sehr klein. In Deutschland gibt es etwa 600 Verlage, in Österreich ist es eine Handvoll“, sagt Monika Röth von Audiamo. Der Hörbücher- und Hörspiele-Shop in der Wiener Kaiserstraße hat rund 10.000 verschiedene CDs in den Regalen – von Biografien über Lyrik, Sexy Stuff und Western bis zu russischen Märchen. „Zählt man die Hörbücher für Kinder mit, kommen an die 2000 Neuerscheinungen pro Jahr auf den deutschsprachigen Markt“, sagt die Branchenkennerin, selbst Hörspiel-Fan seit Kindertagen. Damals waren es freilich noch Kassetten, heute sind es moderne Speichermedien. Röth findest es „wunderschön, wenn eine passende Stimme, die Bilder, die sich beim Zuhören im Kopf entwickeln, weiterträgt“. Bücherwürmern ist genau diese Stimmung-Mache mitunter zuviel. Sie bleiben lieber beim Gedruckten und mit dem Autor und dessen Zeilen allein.