Darf ich meine Mitmenschen fragen, wen sie wählen?

In Sachen Indiskretion rangiert sie irgendwo zwischen monatlichem Gehalt und sexuellen Vorlieben: Die Frage, welche Partei man zu wählen gedenkt bzw. gewählt hat, gilt in Österreich gemeinhin als Eingriff in die Intimsphäre, als sozialer Regelverstoß, als Zeichen mangelnder Etikette. Dabei wurde es zuletzt immer schwieriger, das Thema Politik in lockerer Runde gänzlich auszusparen – befindet sich die Republik doch seit mehr als drei Jahren im (gefühlt) permanenten Wahlkampfmodus.

Auch dieser September ist geprägt von TV-Duellen, Spitzenkandidaten-Interviews und Elefantenrunden. Gut drei Wochen sind es noch bis zur Nationalratswahl am 29. September, genug Möglichkeiten also, um Mitmenschen bei Gelegenheit nach ihrer Polit-Präferenz zu befragen. Oder?

Besser nicht, sagt der österreichische Politikberater und Kommunikationswissenschafter Thomas Hofer. Zwar mache es einen Unterschied, ob man mit der Person vertraut sei oder sie gerade erst kennengelernt habe, aber: „Im Grunde ist diese Frage in Österreich nicht akzeptabel.“ Ganz anders ist das etwa in den USA, wo Hofer ein Studium absolvierte. „Da wird man in der ersten Vorlesung gefragt, wer Republikaner ist und wer Demokrat. Das wäre bei uns natürlich undenkbar.“ Hofer sieht das unter anderem in der unterschiedlichen politischen Kultur begründet (in den USA müssen sich Wähler für die Vorwahlen registrieren lassen). In Österreich sei die Scheu vor der politischen Deklaration historisch gewachsen, schließlich ist es noch keine hundert Jahre her, dass politisch Andersdenkende und Nichtwähler unter Druck gesetzt, verfolgt oder als Volksverräter denunziert wurden.