Damit Schüler gesund bleiben

Gesunde Kinder lernen leichter", weiß Klaus Vavrik, Kinderarzt und Präsident der Liga für Kinder- und Jugendgesundheit. Doch leider ist der Lebensstil der jungen Menschen in Österreich alles andere als bekömmlich: In keinem anderen europäischen Land rauchen 15- bis 16-Jährige so viel. Sie qualmen nicht nur, sondern greifen auch zur Flasche - nur in drei Ländern trinken junge Menschen noch mehr Alkohol.



"Kinder werden nicht betrunken, gewaltbereit oder übergewichtig geboren. Sie werden von ihrer Umwelt so gemacht", sagt Vavrik. "Elternhaus, Freunde und Schule üben einen großen Einfluss aus. Hier gilt es anzusetzen: Wir müssen Aufklärungsarbeit leisten. Und wer wäre da ein besserer Ansprechpartner als die Eltern?"



Um ein Bewusstsein bei Eltern zu schaffen, haben jetzt die drei großen Elternverbände (für die Pflichtschulen, für die mittleren und höheren Schulen sowie für die katholischen Privatschulen) eine Plattform gegründet. Diese will ihr Ziel auf verschiedenen Wege erreichen:



Information: Jährlich wird es eine bundesweite Veranstaltung für die Schulpartner geben.

Internet: Auf der Seite www.elterngesundheit.at können sich Eltern informieren und austauschen.

Elternbildung: Ratgeber zu Themen wie Ernährung oder Pubertät.

Bewusstsein schaffen in den Medien und der Politik.



Theodor Saverschel ( Elternverband mittlere und höhere Schulen) hat konkrete Forderungen an die Politik: "Der Verkauf von Alkohol an Jugendliche bis 16 sollte streng bestraft werden." Klaus Vavrik fordert, "dass die Tabaksteuer, die Jugendliche zahlen, in die Prävention gesteckt wird. Das sind 60 Mio. Euro im Jahr."



Für Christian Morawek (Pflichtschulen) ist es wichtig, dass die "Schule zu einem freudvollen Ort wird. Wenn Eltern, Lehrer und Schüler dort gerne hingehen, holen sie sich dort gerne Hilfe und Rat, wenn ihr Kind Lernschwächen wie z. B. Legasthenie oder Dyskalkulie hat." Den Anfang in Sachen Elternbildung macht die Plattform am 2. Dezember. Experten referieren zum Thema "Gesunde Eltern - Gesunde Kinder". Ort: Radetzkystraße 2, 1030 Wien, 10-16 Uhr.