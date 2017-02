Noch nie hat ein US-Präsident Twitter so genutzt, wie Donald Trump es tut. Während die Tonaliät seiner Tweets einzigartig ist, fügt sich die Optik der Kurzbotschaften perfekt in das große, virtuelle Ganze ein. Bis jetzt.

Die Macher der US-amerikanischen Nachrichtensatire "The Daily Show" haben eine Erweiterung für Internet-Browser programmiert, die Trumps Tweets automatisch in Kinderschrift-Format konvertiert. Das gab man am Mittwoch via Twitter bekannt. Mit dem Nachsatz: "Ja genau, Trump ist ein alter Mann UND ein Kind!"

We made a browser extension that converts Trump’s Tweets into their rightful state: a child’s scribble. Download: https://t.co/pgL64CCJ00 pic.twitter.com/XQ30Fz6m9H — The Daily Show (@TheDailyShow) 15. Februar 2017

That's right. Trump's an old man AND a child! — The Daily Show (@TheDailyShow) 16. Februar 2017

Trump wird zum Achtjährigen

Installiert man das Add-on bei Firefox oder Chrome, erscheinen die Nachrichten des Präsidenten in bunten Kritzel-Lettern, dem "rechtmäßigen Zustand", wie man bei der "Daily Show" findet.

Ähnlich kreativ wie die Idee hinter dem Web-Witz ist auch der Name des Programms: "Make Trump Eight Again" ("Machen Sie Trump zum Achtjährigen").

Ist die Installation abgeschlossen, sehen Trumps Twitter-Botschaften so aus:

Foto: Twitter/Donald Trump Neben der Browser-Erweiterung der "Daily Show" gibt es auch ein Programm, das Trumps Tweets in die weltweit beliebte Schriftart "Comic Sans" konvertiert.