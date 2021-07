Wie umgehen mit dem Twitter-Präsidenten?

Der twitternde President-elect ist eine Herausforderung – für die Medien, für die Öffentlichkeit, für die Weltpolitik. Niemals zuvor hat ein Mann in dieser – oder einer ähnlich mächtigen – Position seine Gedanken so ungefiltert in die Welt geblasen wie Donald Trump mit seinen 16,3 Millionen Followern auf Twitter. Noch dazu, wo der gewählte Präsident sehr impulsiv handelt und Twitter offenbar als sein Ventil betrachtet. Ohne sich mit seinen Beratern abzusprechen. Das wird, wenn er Twitter im Amt weiter so nutzt, ziemlich sicher irgendwann zu einer diplomatischen Krise führen, weil das, was er twittert, ganz und gar nicht diplomatisch ist. Aber schon jetzt müssen sich Medien die Frage stellen, wie sie mit Trumps Twitteraccount umgehen.

Ist jeder Tweet eine Meldung wert oder sollte der Trump-Stream-of-Consciousness nicht besser manchmal ignoriert werden? „Trump weiß um den Wert einer guten Show und er weiß, dass die Medien immer einen Hasen brauchen, dem sie nachjagen können. Also gibt er ihnen einen Hasen, bevor sie sich ihren eigenen suchen“, sagt der Trump-Vertraute Newt Ginrich zu politico. Er vermutet also, dass Trump seine Tweets ganz bewusst einsetzt, um die Medien zu beschäftigen und von wichtigeren Themen abzulenken. Zudem hat Trump auf jeden Fall verstanden, dass er die Medien nicht mehr braucht, um seine Botschaften loszuwerden – ungefiltert, unkommentiert und ohne journalistische Einordnung.