Dänisches Burka-Verbot: Dieser Mann will alle Bußgelder zahlen

Der französisch-algerische Geschäftsmann Rachid Nekkaz kündigte an, alle Bußgelder zu übernehmen, die wegen des am 1. August in Kraft getretenen Verschleierungsverbots (mehr dazu hier) verhängt würden. Die konservative dänische Regierungspartei Venstre und die rechtspopulistische Danske Folkeparti kritisierten am Dienstag, damit untergrabe er die dänische Rechtsprechung.

Sie forderten die Regierung auf, statt der Geldstrafen über "milde" Gefängnisstrafen oder gemeinnützige Arbeit nachzudenken. "Man kann vielleicht Bußgelder für andere bezahlen, aber man kann nicht für andere einsitzen", sagte der integrationspolitische Sprecher der Danske Folkeparti der Nachrichtenagentur Ritzau.