"Burka-Rebell" in Wien abgeführt

Rachid Nekkaz kam eine Viertelstunde verspätet. Gegen 12.15 Uhr tauchte er, wie angekündigt, vor dem Außenministerium am Wiener Minoritenplatz auf, um gegen das Verhüllungsverbot in Österreich zu protestieren. Nekkaz hatte sein Gesicht mit einer Kürbismaske und - echten - Hundert-Euro-Scheinen verhüllt. Er kündigte an, insgesamt eine Million Euro für die Begleichung von Strafen gegen die in mehreren europäischen Ländern verhängten Burka-Verbote aufzuwenden. "Ich provoziere nicht, dieses Gesetz ist eine Provokation", begründete er seine Aktion.

Es kam, wie es kommen musste: Der algerische Millionär wurde nach einigen Minuten von Polizisten angesprochen und zum Abnehmen seiner Verhüllung aufgefordert. Da er dies ablehnte, wurde er von den Beamten zur nahegelegenen Polizeiinspektion am Minoritenplatz begleitet. Widerstand leistete Nekkaz nicht. Es folgte eine viertelstündige Amtshandlung in den Räumen des Innenministeriums, die eine Strafe von 50 Euro zur Folge hatte. Stolz präsentierte Nekkaz danach das Strafmandat und lobte die "sehr freundlichen" Polizisten. "Ich wäre sehr froh, wenn es in meiner Heimat Algerien auch so wäre."

Zu emotionalen Wortgefechten mit Beschimpfungen kam es während des Auftritts auch unter dem Publikum der Aktion. Mehrere Männer, offensichtlich aus dem arabischen Raum, zankten sich dabei mit Befürwortern des Verhüllungsverbots. Zu ernsthaften Vorfällen kam es dabei aber nicht.

Verhüllungsverbot macht Polizei Probleme

Das Anti-Verhüllungsgesetz ist seit 1. Oktober in Kraft. Für die Polizei läuft die Überwachung und Durchsetzung des Gesetzes durchwachsen. "Es läuft schwierig, wie es zu erwarten war", zog Manfred Reinthaler, Pressechef der Bundespolizeidirektion Wien, am Montag eine vorsichtige Zwischenbilanz über die ersten acht Tage der Umsetzung. Belastbare Zahlen, wie viele Amtshandlungen die neue Regelung bisher beschert hat, lagen noch keine vor, würden aber erhoben. Mehr dazu lesen Sie hier.