Cornings glasiger Blick in die Zukunft

Gorilla-Glass-Hersteller Corning zeigt in einem neuen Video seine Zukunftsvisionen von einer verglasten Welt. Mit "A day made of Glass 2" bringt der amerikanische Spezialglas- und Keramik-Hersteller eine Fortsetzung seines auf YouTube hochbeliebten Werbevideos, in der eine glückliche Familie den ganzen Tag mit verschiedenen Arten von Glas-Applikationen konfrontiert ist.



In der Früh wird man beispielsweise dadurch geweckt, dass elektrochromes Glas, welches die Scheiben verdunkelt hat, sich wie eine Jalousie transparent macht. Über Architektur-Display-Glas werden die Tages-Programmpunkte an der Wand sichtbar gemacht. Über das Smartphone mit halbtransparentem Display kann man jegliche Information mitnehmen und mit einem Wisch auf alle möglichen Oberflächen übertragen.



Die Kinder sorgen auf dem verglasten Autoarmaturenbrett für Musik-Visuals und bekommen in der Schule auf einem Billardtisch-großen Tablet interaktive und vergnügliche Aufgaben zur Farbenlehre. Im Spital bekommt unterdessen der Arzt ein 3D-Bild des Gehirns direkt über den sedierten Patienten gelegt und im Wald wird den Kindern Naturkundeunterricht mit virtuellen Dinos hinter wetterresistenten Transparent-Displays erteilt.