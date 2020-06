Chrome-Browser bei Wettbewerb geknackt

Das verantwortliche Sicherheitsunternehmen Vupen spürt Sicherheitslücken in Software auf und verkauft das Wissen anschließend unter anderem an staatliche Institutionen. Mitbegründer Chaouki Bekrar erklärt gegenüber Zdnet, dass das Team sechs Wochen lang an der entsprechenden Lücke geforscht habe. Die Experten haben auch Schwachstellen in allen anderen großen Browsern aufgedeckt, wollten aber, dass Chrome zuerst fällt, da der Browser lange Zeit als fast unbezwingbar galt. Bei der PWn2Own 2011 war er etwa der einzige Browser, der nicht geknackt werden konnte



Den Hackern stehen nun im Rahmen von Googles Belohnungsprogramm mindestens 60.000 US-Dollar für das Aufspüren der Schwachstelle zu.