China: Augenrollende Reporterin sorgt für Zensur

Ein Augenrollen hat in China gereicht, um die Zensoren auf den Plan zu rufen: Die streng kontrollierten Medien des Landes wurden nach Angaben der in den USA ansässigen China Digital Times angewiesen, nicht mehr über eine Reporterin zu berichten, die auf dem Pekinger Volkskongress vor laufender Kamera genervt die Augen verdrehte.

#China #NPC #eyerollgate rages on: Ppl seem to be siding w/ eyeroller - as netizens dig up more on the questioner, who supposedly works for an “American” TV station but kept referring to China as “our country.” #fakeforeignmedia pic.twitter.com/ycodwnerxU