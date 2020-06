Canons Vollformat-DSLR 6D im Hands-on

Zum Start der 6D soll zuerst eine Android-App erscheinen, mit der das Smartphone per WLAN zur Steuerung und zum Fernauslöser wird. Die iOS-App soll kurz darauf folgen. Die mit dem GPS-Modul aufgezeichneten Koordinaten können bei der Wiedergabe auf der Kamera eingeblendet werden - eine Darstellung auf einer Karte ist auf der 6D aber nicht möglich. Dass die mit Geotags gemachten Bilder per WLAN-Verbindung auf dem Smartphone direkt auf Google Maps oder einem anderen Kartendienst angezeigt werden können, ist derzeit nicht angedacht.



Kein Joystick

Das Tastenlayout der 6D entspricht am ehesten dem der 60D. Einen Joystick, wie bei der 5D Mark III, gibt es nicht, sondern ein Vier-Wege-Pad, die im Inneren des hinteren Einstellrades ist. Das Vier-Wege-Pad fühlt sich etwas schwammig an beim Drücken. Der Silent-Modus ist genauso leise wie bei der 5D Mark III, im Serienbildermodus sind 4,5 Fotos pro Sekunde möglich.

Wie bei der 5D Mark III kann der Autofokus mit verschiedenen Einstellungen angepasst werden. Vorgefertigte Autofokus-Profile gibt es aber nicht. Ob der Autofokus selbst bei Mondlicht so präzise funktioniert, wie Canon es angibt, konnte leider nicht getestet werden. Der HDR-Modus wurde im Vergleich zur 5D Mark III reduziert und bietet weniger Optionen.