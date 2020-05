Brustkrebs: Brief für 1,5 Millionen Frauen

Mehr Früherkennung bei Brustkrebs – und dadurch bessere Heilungschancen der häufigsten Tumor-Erkrankung von Frauen: Das waren die Hauptgründe, in Österreich ebenso wie in anderen EU-Ländern, etwa Deutschland, ein flächendeckendes, nationales Mammografie-Screening einzuführen. Der Start des Programms wurde einmal verschoben, doch nun wird es ernst: Im September beginnt das erste landesweite Früherkennungs-Programm. Eine Info-Kampagne dazu läuft gerade an.

Zielgruppe sind alle 45- bis 69-jährigen Frauen. Diese Altersgruppe hat das größte Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Aber sie gehen am seltensten zur Mammografie. Derzeit sind es rund 35 Prozent, mit dem Screening soll sich dieser Prozentsatz auf 70 Prozent erhöhen.