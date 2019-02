So sieht es aus, wenn Männer auf Instagram wie Frauen posieren

Einseitiges Frauenbild

Laut einer aktuellen Diversitätsstudie, die im Auftrag der MaLisa-Stiftung durchgeführt wurde, erinnert das Bild, mit dem sich junge Frauen auf Instagram, Youtube und anderen sozialen Plattformen inszenieren, eher an die 50er-Jahre als an eine moderne Gesellschaft.

Bei den 100 erfolgreichsten Angeboten von Youtube und Instagram sowie in Musikvideos tauchten Frauen halb so oft auf wie Männer. Besonders häufig kämen sie in den Bereichen Beauty, Schminktipps, Basteln, Kochen und Datingtipps vor.

Laut der deutschen Schauspielerin Maria Furtwängler, Mitbegründerin der MaLisa-Stiftung, hätten Männer deutlich mehr Ausdrucksmöglichkeiten. "Die können erstens dünn sein, dick sein, lustig sein, klug sein, die können Entertainment machen, die können auch Beauty machen, die können aber auch Politik und Comedy machen", sagte Furtwängler.