BK: "Sicherheits-App" in Überlegung

Das Bundeskriminalamt ( BK) denkt darüber nach, eine "Sicherheits-App" zu entwickeln. Eine solche Applikation für Smartphones und Tablet-Computer könnte Funktionen wie eine Übersicht über Kriminalitätsfälle in der Wohngegend des Users, Präventionstipps oder auch einen Notrufbutton enthalten, hieß es auf der BK-Facebook-Seite, wo die Idee am Dienstag vorgestellt wurde.



"Wir führen eine Art Iststandsanalyse durch, ob so etwas überhaupt sinnvoll wäre und gut ankommen würde", erläuterte BK-Sprecherin Silvia Strasser gegenüber der APA. Die User zeigten sich vom in Aussicht gestellten Service durchaus angetan: "Super Idee!", "Wär voll spitze :-D" und "Info ist alles :-)", lauteten einige der Kommentare. Innerhalb der ersten Stunde klickten rund 600 Facebook-Nützer den "Gefällt mir"-Button. Einige Anwender zeigten sich aber auch wenig begeistert: "Nein. Investiert Euer knapp bemessenes Budget lieber in ein flächendeckendes Einsatzleitsystem", lautete ein Posting.



Das Bundeskriminalamt hatte "... nur mal so gefragt... wie würde euch eine "Sicherheits-App" gefallen, mit Funktionen wie z.B. - aktuelle Kriminalität in meiner Region - Präventionstipps - Kontakt zur nächstgelegenen Dienststelle - Fahndungen und abgängige Personen - Notrufbutton Wünsche und Anregungen dazu gerne hier und jetzt! ;-)". Konkret sei die Sache noch nicht, der Stimmungstest sei nur "ein erster Schritt", sagte Strasser.