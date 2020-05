Bisher bester bewohnbarer Planet entdeckt

Auffällig ist der Mangel an Metallen in dem erforschten Sternensystem, einem üblichen Bestandteil von Planeten. "Wir haben nicht wirklich erwartet, dort bewohnbare Planeten vorzufinden", meint Vogt. Der Umstand gebe jedoch Hoffnung, weitere bewohnbare Planeten in einer größeren Vielfalt von Umgebungen, als bisher angenommen, aufzufinden: "Die Entdeckung dieses Planeten, so nahe und so bald, impliziert, dass unsere Galaxie nur so strotzt vor Milliarden potentiell bewohnbarer, felsiger Planeten."



GJ667Cc hat übrigens zumindest einen Nachbar-Planeten. GJ667Cb benötigt nur 7,2 Tage für eine Stern-Umrundung und ist zu heiß, um Wasser darauf vorzufinden.