Billiger Kakao: Bitterer Nachgeschmack

Die Bananen-und Kaffeeindustrie hat es vorgemacht, jetzt ziehen auch Kakao-Hersteller nach und bieten Produkte mit dem Fair Trade-Siegel an, das für faire Löhne- und Arbeitsbedingungen steht. NGOs (Nichtregierungsorganisationen) aus 16 EU-Ländern – in Österreich sind etwa „Südwind“ und „ Greenpeace“ dabei – fordern in einer Petition: „Make Chocolate Fair!“ Es geht um existenzsichernde Löhne, damit Plantagenarbeiter ihre Kinder nicht mehr zur Arbeit schicken müssen. Rund 1,8 Millionen Kinder sind alleine in den klassischen afrikanischen Kakaoanbaugebieten in Plantagen tätig. Was der Konsument dagegen tun kann? „ Schokolade und Kakao mit Fair-Trade-Siegel kaufen, auch wenn sie etwas teurer sind“, meint Hans-Peter Hutter, „und auf ein EU-Bio-Siegel achten.“ Damit die Schokolade keinen bitteren Nachgeschmack hat.