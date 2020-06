Schulterschluss mit Rebellen

Der Biohof „ Adamah“ in Glitzendorf liefert Tausenden „ Kisterlkunden“ das Gemüse bis an die Wohnungstür. Weil der Betrieb nur mehr mit erneuerbarer Energie arbeiten wollte, die Sache mit dem Bankkredit aber nicht klappte, bat man die Kundschaft um zweckgebundene Anleihen in Form von „ Sonnenstrombausteinen“. 500 Quadratmeter Fotovoltaik-Dachfläche konnten bereits errichtet werden. Die Kapitalrückzahlung mit über acht Prozent Rendite erfolgt in Naturalien.

Norbert Hackl von „Labonca“, der für seine Bioschweine aus ethischen Gründen ein Weideschlachthaus auf die Wiese stellen will („ Grüne Welt Journal“ berichtete), hat für dieses Projekt bereits 200.000 Euro über Sympathisanten aufgestellt. Im Juni fand der Spatenstich mit Köchin Sarah Wiener statt. „Diese Geschäftsmodelle“, meint Trendforscher Andreas Reiter, „die den ökologischen Fußabdruck vermindern und lokale Gemeinschaften stärken, werden weiter an Bedeutung gewinnen.“